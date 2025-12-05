Darum ist Davos eine Reise wert

Abends heisst es dann: «Ind Schanza go tanza!» Damit ist der Kult-Club Bolgenschanze gemeint. Wer es wie die Davoserinnen und Davoser halten will, zündet bei coolem Sound im «Rotliechtli» ein Flämmli (Drink) oder knuspert in der «Ex Bar» ein paar Chicken Nuggets. Auch Kultur kommt in Davos nicht zu kurz. Hier fand Autor Thomas Mann Inspiration für sein Meisterwerk «Der Zauberberg». Und Künstler Ernst Ludwig Kirchner malte Land und Leute. Seine Werke sind heute im Museum am Ort ihrer Entstehung zu betrachten. Brandneu ist übrigens die Rooftop-Bar auf dem Weissfluhjoch, und das vielleicht beste Fondue gibts im Iglu-Dorf. Die Stadt Davos hat eben viele Superlative – doch nur eine einzige Verkehrsampel.