Darum ist Davos eine Reise wert

Pro Unterrichtsstunde gerade sechs Minuten Ski fahren. Das war bis 1934 die traurige Bilanz für angehende Skifahrerinnen und Skifahrer. Der Grund: Es gab noch keinen Lift. Dann kam der Zürcher Ingenieur Ernst Gustav Constam ins Spiel – und am 24. Dezember vor 91 Jahren nahm der erste Bügelskilift der Welt, der Bolgenlift in Davos, Fahrt auf. Mittlerweile bedienen 40 Lifte fünf Skigebiete. Die Einheimischen zeigen sich diesbezüglich traditionsbewusst: Am liebsten bretteln sie am Rinerhorn. Dort gibts zwar nur Bügellifte – dafür die schönsten Abfahrten. Himmlische Ruhe bietet Pischa, der Berg für Skitouren und Winterwandern.
Abends heisst es dann: «Ind Schanza go tanza!» Damit ist der Kult-Club Bolgenschanze gemeint. Wer es wie die Davoserinnen und Davoser halten will, zündet bei coolem Sound im «Rotliechtli» ein Flämmli (Drink) oder knuspert in der «Ex Bar» ein paar Chicken Nuggets. Auch Kultur kommt in Davos nicht zu kurz. Hier fand Autor Thomas Mann Inspiration für sein Meisterwerk «Der Zauberberg». Und Künstler Ernst Ludwig Kirchner malte Land und Leute. Seine Werke sind heute im Museum am Ort ihrer Entstehung zu betrachten. Brandneu ist übrigens die Rooftop-Bar auf dem Weissfluhjoch, und das vielleicht beste Fondue gibts im Iglu-Dorf. Die Stadt Davos hat eben viele Superlative – doch nur eine einzige Verkehrsampel.
Joseph’s House
Eines gleich vorweg: Den Joseph sucht man im imposanten Jugendstilhaus vergebens. Dafür findet sich im 3-Sterne-Superior-Hotel, das nach zwei Jahren Umbau im neuen Glanz erstrahlt, so einiges andere: 71 moderne Zimmer und Suiten – teils mit Balkon und Sicht aufs Jakobshorn, ein über 200 Quadratmeter grosser Wellnessbereich und ein Shuttle-Service zur Talstation Jakobshorn.
Iglu-Dorf
Das etwas andere Hotel! Hier wird auf 2570 Metern über Meer im Iglu genächtigt. Die Eisblockhütten sind kunstvoll gestaltet und mit Expeditionsschlafsäcken (bis minus 40 Grad) ausgestattet. Zum Erlebnis gehören: Käsefondue, nächtliche Schneeschuhtour, Whirlpool (in der Iglu-Suite zur Alleinnutzung) und Sauna. Vom 26. Dezember bis 3. April 2026 buchbar.
Apollo
Von modern über alpenländisch bis zu französisch-mediterran – so die kulinarische Reise im Fine-Dining-Restaurant des Hotel Grischa. Anstelle einer klassischen Karte kreiert Chef Thomas Huber alle vierzehn Tage zwei mehrgängige Menüs. Für den Restaurant-Namen und die Fotografien an den Wänden verantwortlich zeichnet der «Grischa»-Inhaber – ein grosser Raumfahrt-Fan.
Atelier Vert
Bündner Spezialitäten, Fermentiertes und Frisches von umliegenden Höfen verbinden sich im «Atelier Vert» zu einem harmonischen Ganzen. Neben fleischlosen Genüssen werden naturnah produzierte Weine und Drinks aus lokalen Zutaten serviert. Ebenfalls im Hotel Alpengold zu finden: das «La Muña» mit Spezialitäten aus Japan und Peru.
Bluwo Davos
Wohlfühlen, erholen, geniessen. Dies ist das Motto im Blumen- und Dekogeschäft von Urs Freuler. Bei Bluwo Davos gibts denn auch gleich von allem was Feines: saisonale Blumen im Topf oder geschnitten, handgemachte Seifen mit Herz, Hübsches für den Esstisch, Kerzenständer mit alpinem Flair – und alles wird mit viel Liebe verpackt.
Christoffel Spirit
Begonnen hat alles mit dem Rötali. Die Geheimrezeptur für den Kirschlikör entwickelte Urgrosi Verena Christoffel im Jahre 1910 in der eigenen Küche. Und noch heute wird der Hochprozenter von Hand hergestellt. Zu kaufen gibts das beliebte Mitbringsel im Christoffel Spirit Store. Der Laden wird übrigens jeden zweiten Freitag im Monat zwischen 18 Uhr und Mitternacht zu einer Bar.
Eis-Minigolf
Hockeyschläger und Puck für alle! Helm und Schoner hingegen sind nicht nötig, denn beim Minigolf auf Eis gehts sanfter zur Sache. Die Anlage zählt 18 kreative Bahnen und liegt beim Arkadenplatz mitten im Ort. Aber bitte nicht ablenken lassen: Der Puck muss mit viel Geschick manövriert und eingelocht werden. Ein Spass für Gross und Klein – gekrönt von Glühwein und heisser Schoggi!
Eisbaden
Eintauchen und die Kraft der Kälte spüren! Nicht Ihr Ding? Es auszuprobieren, lohnt sich auf jeden Fall. Sabrina und Markus Blum bieten begleitetes Eisbaden samt gezielter Atemtechnik, inklusive Fokusund Mindset-Training an. Dieses belebende Outdoor-Abenteuer findet am Strandbad statt. Danach gibts warmen Tee – und ein Prickeln am ganzen Körper.
Kirchner-Museum
Zwei aussergewöhnliche Welten, welche die Kunst des 20. Jahrhunderts prägten. Während Pablo Picasso als Erfinder des Kubismus gefeiert wird, steht Ernst Ludwig Kirchner für die ausdrucksstarke Kraft des deutschen Expressionismus. Kirchners grosser Wunsch, gemeinsam mit Picasso auszustellen, wird vom 15. Februar bis 3. Mai 2026 nun erstmals Wirklichkeit.
Songbird Festival
Es ist das grösste und wichtigste Singer-Songwriter-Festival der Schweiz. Zum 18. Mal geht das mehrtägige Happening über die Bühne. Der musikalische Fokus liegt auf Hip-Hop und Indie-Folk. Zum Line-up zählen Namen wie Marius Bear, Baba Shrimps, Nubya, Pat Burgener und viele mehr. Das Spektakel findet vom 5. bis 20. Dezember statt.
Schneeschuhlaufen
Ohne Frage ist auch der Schnee in Davos die grosse Attraktion. Vor allem weil sich dieser auch abseits der Pisten geniessen lässt. So im romantischen Davos Frauenkirch oder auf der Schatzalp. Geübte Schneeschuh-Hasen halten sich an markierte und gesicherte Routen. Ansonsten empfehlen sich Touren mit Guide. Magisch sind die Vollmond-Abenteuer mit Abendessen in der Berghütte.
Early Bird
Bereits vor der offiziellen Betriebsöffnung im Skigebiet erste Spuren auf der frisch präparierten Piste hinterlassen? Dabei die morgendliche Ruhe geniessen? Das nennt sich Early-Bird-Skifahren! Besammlungspunkt ist um 6.50 Uhr an der Talstation Parsenn, von dort gehts hoch ins weisse Vergnügen. Mit Gästekarte ist eine Anmeldung am Vortag bis 14 Uhr möglich.