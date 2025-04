Nicht umsonst galt die Perle am malerischen Luganersee als Kraftort für Kreative. Hermann Hesse lebte nach dem Zweiten Weltkrieg in Montagnola, die Ruhe suchende Brigitte Bardot bezog eine Villa in den Hügeln, Charlie Chaplin fühlte sich von der entspannten Atmosphäre angelockt. Das vor zehn Jahren in Lugano gegründete Masi (Museo d’arte della Svizzera italiana) ist längst eine Institution für Kunstaffine geworden, und dass es in der Stadt in puncto Architektur mehr als «nur» Mario Botta gibt, davon können sich Interessierte auf einem geführten Spaziergang vorbei an Gebäude-Juwelen aus dem 20. und 21. Jahrhundert überzeugen.