Darum ist Zug eine Reise wert

Die Schönheit des Zugerlands hatte es schon einem Pionier des Schweizer Tourismus angetan. «… und rings die Herrlichkeit der Welt», so beschrieb der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe 1775 die Sicht von der Rigi in seinem Tagebuch. Ein Ausflug auf den «Hausberg» der Stadt Zug lohnt sich: Von Vitznau oder Goldau gehts mit der Zahnradbahn bis Rigi Kulm und zu Fuss weiter auf dem Rigi-Panoramaweg. Wer weniger hoch hinaus will, reserviert sich den Frühling für eine «Chriesiwanderung». Das «Chriesitelefon» (Telefonnummer 041 511 75 00) verrät, auf welcher Wanderroute die meisten Bäume blühen. Wer will da noch nach Kyoto?