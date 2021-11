Die krasse Wandlung fand nicht bei jedem Anklang. Für die vielen verlorenen Pfunde bekam Adele entsprechend viel Kritik. Etwas, dass ihr Personaltrainer Pete Geracimo, der Adele lange Zeit in ihrer Heimat Grossbritannien trainierte, nicht länger mit ansehen konnte. Auf Instagram nahm er Adele in Schutz: «Es ist entmutigend, negative Kommentare und Anschuldigungen zu lesen», die die Echtheit von Adeles «erstaunlichem Gewichtsverlust» infrage stellen würden. Er habe die Künstlerin «durch viele Höhen und Tiefen» begleitet und wisse daher genau, was sich hinter ihrer Abnahme verbirgt. Sie habe das Ziel verfolgt, gesund zu werden. Die Sängerin ist schliesslich mehr als sensationslüsterne Vorher-Nachher-Bilder.