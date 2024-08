Noch bis 2. September – In acht Videos, begleitet von dazugehöriger Klangdusche, zeigen talentierte Uhrmacher*innen ihr Handwerk und erzählen ihre Geschichte. In der Mitte des Raums können Interessierte die Herkunft der Protagonist*innen verorten und ihre Kreationen entdecken. Die Fondation Haute Horlogerie hat mit der Ausstellung «Watches and Talents» am Pont de la Machine in Genf zum Ziel, die Uhrmacherkultur durch Informationen, Events und internationale Versammlungen zu stärken und für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen.