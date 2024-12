ab sofort – Jeff Garner hat Stars wie Taylor Swift, Gisele Bündchen und Miley Cyrus in Mode gehüllt, doch nach dem Verlust seiner Mutter an Brustkrebs wurde ihm klar: Kleidung kann mehr als nur gut aussehen – sie kann auch schädlich sein. In seinem Film «Let Them Be Naked» enthüllt Garner die dunklen Geheimnisse der Modeindustrie und zeigt mit Expert*innen, wie giftige Chemikalien in Alltagskleidung unsere Gesundheit gefährden. Der Film ist ein Weckruf für bewusste Konsumentscheidungen und zeigt Wege zu giftfreier, nachhaltiger Mode. Mit Preisen wie dem «Global Changemaker Award» hat Jeff Garner nicht nur den roten Teppich, sondern auch die Umwelt erobert. Hier geht's zum Trailer.