am 25. Januar – Was als Missgeschick begann, ist heute Kult: Beim 11. Stöösler Badewannen-Rennen sausen Teams in Wannen den Hang hinunter – verkleidet und mit viel Gelächter. Das Rennen auf der präparierten Piste lockt jedes Jahr zahlreiche Zuschauer*innen an. Startplätze? Schon alle weg! Aber zusehen lohnt sich: Es gibt rasante Läufe, einen Finale der Schnellsten und Preise für die besten Kostüme. Eintritt? Gratis. Spass? Garantiert!