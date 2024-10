ab sofort – In der Befreiung der Farbe vom Motiv und in der Vereinfachung der Formen hat Henri Matisse die Malerei neu definiert und dabei eine bis dahin unbekannte Leichtigkeit in die Kunst gebracht. Diesen Herbst zeigt die Fondation Beyeler in Riehen/Basel die erste Henri-Matisse-Retrospektive in der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum seit fast 20 Jahren. Anhand von über 70 Hauptwerken aus führenden europäischen und amerikanischen Museen sowie Privatsammlungen richtet die Ausstellung den Blick auf die Entwicklung und Vielfalt im wegweisenden Schaffen des Künstlers.