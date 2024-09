Zwei Städte, Zwei Seen, Luzern und Zürich

ab sofort – Zwei Standorte, die im Zusammenspiel die Schön- und Besonderheiten der Schweiz vereinen: Die beiden Luxushotels Mandarin Oriental Palace in Luzern und Zurich mit neu auferlegte Angebot: «Zwei Städte, Zwei Seen – Ein Schweizerisches Erlebnis» beinhaltet jeweils mindestens eine Übernachtung in Luzern und Zürich, tägliches Frühstück, spannende Aktivitäten sowie ein Bahnticket 1. Klasse für die Reise zwischen beiden Städten – inklusive feinstem Reiseproviant. Wer das Angebot bucht, darf sich auf unterschiedliche Erlebnisse freuen, um die jeweilige Stadt auf besondere Art zu erleben. So darf in Luzern eine 2,5-stündige Sightseeing-Bootstour auf dem Vierwaldstättersee nicht fehlen, inklusive Ausblick auf die Stadt und den Pilatus. In Zürich können Gäste in die lokale Kunstszene eintauchen, indem sie das Kunsthaus besuchen und die Welt der Schokolade im Lindt Home of Chocolate entdecken.