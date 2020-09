Von der Spätsommersonne sanft gewärmt, wehen die frisch gewaschenen Handtücher auf der Wäschespinne im Wind. Sind sie erst trocken und abgehängt, so ist es, als packe man den Duft des blauen Himmels direkt mit in den Schrank. So romantisch. Und für den Teil der Bevölkerung, die keinen Garten oder keine genügen grosse Terrasse besitzt: nur in ihren Träumen.