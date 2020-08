Wie wir getragene Kleidung clever aufbewahren

Aussortieren

Der Wäschekorb

Es ist doch so: Was Flecken hat, durchgeschwitzt ist, oder mieft, gehört in die Wäsche. Punkt. BHs, Socken, Slips, Sportsachen und andere Textilien, die unmittelbar auf der Haut aufliegen, müssen also gar nicht erst irgendwo zwischengeparkt werden, sondern können schnurstracks in den Wäschekorb wandern. Der ist am besten ausreichend gross, schön anzusehen und hat im Idealfall auch noch Fächer für die richtige Trennung.