Unsere 10 liebsten Interior-Shops

Seit ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, verbringe ich fast mehr Zeit auf Möbel- als auf Mode-Onlineshops. Statt durch Zara, Mango und Co. klicke ich mich mittlerweile lieber durch die neusten Trends bei WestwingNow. Vor allem die «Shop the Look»-Rubrik finde ich grossartig. Dort gibt es jede Menge eingerichtete Räume in verschiedenen Stilen als Inspiration. So findet man ganz einfach und für fast jeden Geschmack die passenden Möbel und Accessoires. Mein Lieblingsraum? «Modern Art Déco» – in den samtigen Hocker und den Salontisch habe ich mich sofort verliebt.

Nadine Schrick, Junior Editor