Ja, Frauen brauchen mehr Schlaf – aus gutem Grund

… recharging all night

Nachts kommt dann alles zur Ruhe. Der Cortex, also der Teil, der für Sprache, Erinnerungen und vieles mehr zuständig ist, switcht vom Arbeits- in den Auflademodus. Ähnlich wie bei einem Smartphone gilt: Je leerer der Akku (sprich je mehr und intensiver wir unser Hirn den Tag über genutzt haben), desto mehr Zeit braucht er, bis er wieder voll aufgeladen ist. Bei Frauen ist er nach einem langen Tag nunmal relativ nah am Anschlag. Plusminus 20 Minuten brauchen wir deshalb pro Nacht mehr, um bei gleicher Belastung im Job und Alltag ausgeruht, gesund und munter zu bleiben.