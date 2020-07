5 Trends, die Männer sich sehnlichst wegwünschen

Modisch befinden wir uns aktuell in einer Übergangsphase. Nicht etwa in der von Frühling zu Sommer (schon hinter uns) oder in der von der warmen Jahreszeit zum nassen Herbst (kommt noch). Wir versuchen momentan, unseren Corona-Look der vergangenen Monate so anzupassen, dass wir unter Leute können. Man darf ja schliesslich wieder. Ins Büro, auf einen Kaffee mit Freunden oder ein Date mit dem Liebsten. Nur um sich dann von Letzterem fragen lassen zu müssen, was um alles in der Welt man da trägt?! Excuse us? Es ist offensichtlich wieder einmal Zeit für eine neue Ausgabe von Trends, die Männer auf den Tod nicht ausstehen können. Nur zu unserer Belustigung versteht sich. Wir ziehen die Teile trotzdem weiter an.

Midiröcke