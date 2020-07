Was können sie grundsätzlich empfehlen, was brauchen Kinder für guten Schlaf?

Die Nacht fängt am Tag an! Wie ein Kind in der Nacht schläft, hängt auch von den Schläfchen ab, die es tagsüber macht. Der Schlafbedarf wird oft überschätzt. Kinder, die allgemein weniger Schlaf brauchen, haben eher Probleme, nachts durchzuschlafen. Auch die Aktivitäten am Tag haben Einfluss auf die Nacht: Viel nach draussen an die frische Luft zu gehen ist wichtig. Abends müssen sich manche Kinder nochmals so richtig austoben, andere brauchen eher ein ruhiges Programm, um herunterfahren zu können. Allgemein reagieren sensible Kinder, die Reize stärker aufnehmen, auch in der Nacht schneller. Und auch die Stimmungsübertragung darf man nicht unterschätzen: Wenn Eltern ständig daran denken, was sie noch alles erledigen müssen, und dass das Kind doch endlich schlafen möge, spüren das die Kleinen. Dann lieber mal Kopfhörer mit Meditationsmusik aufsetzen, um den Fokus auf etwas anderes zu lenken.