Das ist die ultimative «Driving-Home-for-Christmas»-Checkliste

Weihnachten ist wunderbar. Wir sitzen mit der Familie zusammen, geniessen währschaftes Essen, naschen Guetzli und machen im allerbesten Fall eine Schlittenfahrt durch ein verschneites Winter-Wunderland. Das Problem: kaum kommen wir wieder nach Hause, wartet das alltägliche Chaos auf uns. Wäscheberge, ein leerer Kühlschrank, Abfall, der heruntergebracht werden will. Und das alles so kurz vor Silvester! Wir raten daher, vorzuarbeiten. Diese zehn Dinge solltet ihr tun, bevor ihr euch an Weihnachten auf den Heimweg macht.
Aufräumen
Ja, aufräumen ist nervig. Besonders, wenn man anschliessend eh weg fährt. Der grandiose Vorteil der ganzen Aktion: Wenn ihr nicht zu Hause seid, kann auch niemand die Ordnung wieder zerstören. Und nach einer anstrengenden Weihnacht in eine aufgeräumte Wohnung zu kommen, ist das schönste Geschenk an sich selbst (und es kostet keinen Rappen!).
Alle Elektrogeräte ausstecken
Ihr wollt noch mehr sparen? Ein kurzer Rundgang an alle Steckdosen in eurer Wohnung macht’s möglich. Gerade wenn ihr mehrere Tage am Stück weg seid, macht es Sinn auch den Standby-Geräten den Saft abzudrehen. Die Stromrechnung wird’s euch danken.
Fenster schliessen
Ist eigentlich selbsterklärend, sollte aber trotzdem vor der Heimreise unbedingt noch einmal kontrolliert werden: Sind wirklich alle Fenster zu? Im Dezember kann ein übersehenes Fenster schliesslich eine kleine Katastrophe bei der Heimkehr bedeuten.
Kühlschrank ausmisten
Wird gerne mal vergessen: Wer mehrere Tage weg von zu Hause ist, sollte einen abschliessenden Blick in den Kühlschrank werfen. Was läuft ab, bevor die Heimkehr ansteht? Raus damit, und im besten Fall vorher noch rein in den Kochtopf.
Abfall runterbringen
Auf keinen Fall vergessen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden: der Abfall muss runter. Und zwar nicht nur der, der schon vor der Tür steht. ALLE Abfalleimer leeren, bis auf den letzten Krümel und bei der Heimreise freuen, dass ein To-Do weniger auf der Liste steht.
Bett machen
Gibt es etwas Schöneres, sich nach einer ermüdenden Rückfahrt in frisch gewaschene Laken zu kuscheln? Das macht die Heimkehr nach Weihnachten gleich noch ein bisschen schöner.
Wäsche waschen
Ja, noch eine Aufgabe, die nicht unbedingt viel Freude bereitet. Allerdings braucht ihr garantiert ohnehin noch Unterwäsche oder Socken, die ihr für die Zeit bei eurer Familie einpacken könnt. Dann könnt ihr ja auch gleich dafür sorgen, dass wenigstens ein frisches T-Shirt im Schrank wartet, wenn ihr wiederkommt.
Nachbar*innen informieren
Leider bedeutet die Weihnachtszeit auch Einbruchszeit. Da ist es gut, wenn ein*e Nachbar*in, ein* Freund*in, die Hausmeisterin oder der Hausmeister ein Auge darauf hat, was so vor der Wohnung vor sich geht. Auch gut: einen Ersatzschlüssel für Unvorhersehbares (etwa einen Wasserrohrbruch) vergeben
Mahlzeit einfrieren
Nach mehreren Tagen Festessen, Hausmannskost und Naschereien hat man garantiert Lust, auf etwas Exotisches. Das Problem: Die Supermärkte haben je nach Rückreisetag noch zu, die Lieferdienste feiern ebenfalls Weihnachten, der Kühlschrank ist leer. Wer vorsorgt, und zum Beispiel sein Lieblingscurry einfriert, hat etwas, auf dass er sich zu Hause freuen kann.
Tür abschliessen
Der letzte Punkt ist auch der wichtigste. Die Tür muss abgeschlossen werden. Kontrolliert das lieber einmal mehr, bevor ihr fahrt. Sonst wird euch der Gedanke «hab ich auch wirklich abgeschlossen?» garantiert das ganze Weihnachtsfest über verfolgen. Und am Fest der Liebe hat man ja nun wirklich Besseres zu tun.