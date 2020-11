Das kauft die Redaktion am Black Friday

Handgepäck-Trolley von Samsonite

Sagt, was ihr wollt, ich glaube fest daran, dass man nächstes Jahr wieder reisen kann. Bis es soweit ist, habe ich es vielleicht endlich geschafft, mir einen neuen Trolley zuzulegen. Einen hochwertigen, der für immer an meiner Seite durchs Leben rollt. Gerne in Silber, in praktischer Handgepäcksgrösse, unkaputtbar und mit sinnvoller Aufteilung – die inneren Werte zählen schliesslich auch. Wie gut, dass es bei Globus am Black Friday einen 25%-Deal auf alle Samsonite-Koffer gibt.

Laura Scholz, Co-Leitung Lifestyle