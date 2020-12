Das kocht «d'Landfrou» zu Weihnachten

Als Dessert gibt es den Stern von Bethlehem

Für den Hauptgang geht es an den Tisch. Es gibt Rindsgeschnetzeltes mit getrockneten Steinpilzen an einer Weisswein-Steinpilz-Tomatensauce, dazu Bohnenpäckli und Polentasterne. Die Mädchen kuscheln sich in die Felle und hüllen sich in Decken. Als Dessert hat sich die Köchin etwas Spezielles ausgedacht: Der Cheesecake ist auf einem Puderzuckerstern platziert, und filetierte Orangenstücke mit Dattelstreifen bilden den Schweif – der Stern von Bethlehem! Bärnu und Larina schmeckts, Mia will lieber etwas anderes. Sie kreiert kurzerhand ihr eigenes Dessert. Schliesslich hilft sie ihrem Mami ganz oft in der Küche und will später einmal «Chöcherin» werden. Sie füllt ein Schälchen mit Schokoladen­joghurt und häuft einen Berg Haferflöckli drauf.