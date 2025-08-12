Das macht Stand-up-Paddling so gesund

Wann Vorsicht geboten ist

Trotz der gelenkschonenden Bewegung rät der Orthopäde bei bestimmten Beschwerden zur Vorsicht: «Davon abraten würde ich auf jeden Fall Menschen mit akuten Problemen im Rücken, wie einem Bandscheibenvorfall, aber auch bei einer instabilen Wirbelsäule, wie einem Gleitwirbel», warnt er. Auch wer unter Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen leidet, sollte besser auf SUP verzichten. Gleiches gilt bei frischen Verletzungen oder offenen Wunden.