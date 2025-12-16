Das passiert wirklich, wenn wir etwas retournieren

Ob Zeitvertreib während wir im abends im Bett liegen oder einfach ein Weg, um dem Trubel in der Stadt aus dem Weg zu gehen: Onlineshopping gehört für fast alle von uns längst zur Normalität. Wir bestellen fröhlich alles von Haushaltswaren über Elektronik bis hin zu Lebensmitteln. Den grössten Bereich bei der digitalen Shoppingtour machen aber nach wie vor Kleider und Schuhe aus. Kein Wunder, schliesslich ist das Konzept denkbar einfach und so schön praktisch: Nachdem wir unsere potenziellen neuen Errungenschaften bequem daheim anprobiert haben, senden wir – meist kostenlos – zurück, was nicht gefällt oder passt. Einmal bei der Post abgegeben, schliessen wir mit dem Paket ab. Doch was im Anschluss mit unseren Retouren passiert, ist nicht das, wovon wir ausgehen.