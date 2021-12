Das Silvester-Abend-Horoskop für jedes Sternzeichen

Krebs

Krebsgeborene haben es nicht kommen sehen, was? Eine alte Liebe könnte plötzlich und kurzfristig wieder im Leben auftauchen – und es dieses mal wirklich ernst meinen. Damit wäre das Silvester-Programm auch schon klar. Love is in the air. Handy aus, Kerzen an und sich tief in die Augen schauen, ganz romantisch ins neue Jahr träumen. Gilt auch für bereits liierte.