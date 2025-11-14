Das sind die 3 glücklichsten Sternzeichen

Wir müssen ehrlich sein: Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Sternzeichen ist ein ziemlicher Zufall – für die einen. Andere glauben nicht an selbige, sondern bemühen kosmische Voraussicht als Begründung für gewisse Zusammenhänge oder Ereignisse im Leben. Ihnen bieten Horoskope Orientierung. Über die Jahrhunderte hat sich zu jedem der 12 Tierkreiszeichen ein bestimmter Konnotationsraum gebildet, der mit zugewiesenen Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen ein buntes Bild der Sternzeichen malt.
Auf diesen Charaktereigenschaften basieren nun auch andere Einschätzungen. So gibt es Sternzeichen, für die das Glück quasi vom Himmel fällt, andere müssen mehr dafür arbeiten. Doch wer ist nun ganz besonders vom Glück gesegnet? Es sind Schütze, Widder und Löwe. Logischerweise heisst das nicht, dass diese astrologisch auserwählten Frohnaturen niemals Trübsal blasen. Doch – zurück in den Konnotationsraum, liebe Freund*innen – es soll ihnen leichter fallen, Glück zu erkennen. Wie sie das machen? Voilà.
1. Schützen
Schützen gelten als besonders optimistisch. Positiv eingestellten Menschen fällt es in der Regel leichter, Glück auch zu erkennen. Im Feuerzeichen geboren, können sie sich angeblich ganz besonders für alles begeistern und das Beste aus dem machen, was ihnen das Leben vor die Nase brät. Angeblich stecken Schützen ihre Mitmenschen auch gerne mit ihrem Optimismus an (und nur mit dem, man durchlebt ja gerade eine Pandemie). Bei der Glücksverteilung haben Schützen also gewonnen.
2. Löwen
Die König*innen des Tierreichs gelten als egoistisch und selbstverliebt. Kritiker dieser flauschigen Spezies haben diese Rechnung aber ohne die Selflove-Afficionados der aktuellen Zeitgeist-Debatte gemacht: Selbstliebe ist in. Und Löwen sind echte Geniesser, sie wissen, was ihnen gut tut. Sich selbst zu verwöhnen, hat heutzutage auch längst kein «Gschmäckli» mehr. Me-Time gehört nicht erst seit vorgestern zum Repertoire einer modern aufgestellten Persönlichkeit. Und wer auf sich schaut, gelegentlich seine Seele streichelt, der ist im Durchschnitt, so heisst es, auch glücklicher. Ein königlicher Tipp zum Nachmachen.
3. Widder
Ihnen scheint die Sonne aus dem, äh, Herzen. Als Kinder des Frühlings kopieren sie knallhart das, womit die Natur in dieser Zeit ganz besonders erfolgreich ist: In ihnen knospt Lebensfreude. Sie gelten als unbekümmert und sprühen nur so vor Lebensfreude und Lebendigkeit. Das schenkt in stressigen Situationen natürlich Kraft. Wenn sie gelassen bleiben, dann erkennen sie ihr Glück von allein.