Das sind die Adventsfavoriten unserer Redaktion

«Wintermärchen mit Schlosskulisse»

Für mich gibt es in der Adventszeit kaum etwas Schöneres, als durch die Gassen von Rapperswil zu schlendern, wenn der Christkindlimärt seine Magie entfaltet. Zwischen dem Schloss, dem See und den liebevoll dekorierten Ständen fühlt es sich jedes Jahr ein bisschen wie ein Wintermärchen an. Ich liebe es, mir Zeit zu nehmen, einen Glühwein in der Hand, den Duft von gebrannten Mandeln in der Nase, überall kleine Schätze zu entdecken, die man sonst nirgendwo findet. Dieser Markt ist für mich nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern ein Ort zum Ankommen und Wohlfühlen, und genau deshalb ist er jedes Jahr ein Fixpunkt in meiner Adventszeit.

Was Valeska Jansen bedauert, ist, dass der Weihnachtsmarkt in Rapperswil nicht durchgehend ab dem 1. Dezember geöffnet ist, sondern nur jeweils donnerstags bis sonntags.