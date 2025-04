«Hokuspokus mit Champagner»

Frühlingsanfang bedeutet saisonales Erwachen. Und für mich auch Jahreswechsel. Ich feiere mich regelrecht in den Frühling hinein – mit einem Strauss Osterglocken, der so viele Blüten zählt wie ich Jahre. Heisst: Jedes Mal wirds pompöser. Mit einem Bein stehe ich dabei im Glauben an Hokuspokus, ist doch meine beste Freundin am selben Tag geboren wie ich, der beste Freund meines Mannes am selben Tag wie dieser. Numerologische Fügung? Schicksal mit Faible für doppelte Kuchenportionen? Wer weiss. Mit Champagner (Prosecco? No grazie!) stosse ich auf ein weiteres Jahr an, das mir einen Geburtstagskuchen und mehr Osterglocken beschert und eine frische Zahl auf den Rücken klebt. Prost, Frühling! NOÉMIE SCHWALLER RESSORTLEITERIN