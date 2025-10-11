Das sind die Herbst-Neuheiten aus der Tech-Welt

Wie eine Kaffeemaschine für Lebensmittel, so soll der Posha Küchenroboter sein, behauptet der Erfinder. Zumindest in der Theorie hört sich das ganz so an: Aus einer Liste aus Rezepten wählt man sein Menü, fügt die nötigen Zutaten hinzu – und der Roboter macht den Rest. Dabei soll er es auch verzeihen, wenn man mal nicht so genau abmisst oder eine Zutat durch eine andere ersetzt. Ganz automatisch geht dann aber doch nicht alles: Zumindest rüsten muss man die Zutaten noch selber … CHF 1500.–