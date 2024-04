«Locke am Platz» – die Riviera in Zürich

Home away from home – das Konzept der Lifestyle-Aparthotels Locke klingt einleuchtend. Wer viel unterwegs ist, soll sich auch auf Reisen zu Hause fühlen können. Im Februar eröffnete die Kette das erste Haus in der Schweiz, beim Bahnhof Enge in Zürich, das 15. Haus insgesamt in Europa. Die Ausstattung steht unter dem Motto «Riviera-Stil». Das «Locke am Platz» verfügt über 80 Zimmer und Studios sowie das Restaurant Choupette. Im Erdgeschoss finden Gäste viel Raum für Begegnungen, zum Relaxen oder zum Arbeiten. Preis ab CHF 220.– pro Nacht.