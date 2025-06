Das sind die Sommer-Neuheiten aus der Tech-Welt

L’Oréal bringt mit dem Cell Bioprint ein Gerät auf den Markt, das in nur fünf Minuten das biologische Alter der Haut bestimmen kann – bequem von zu Hause aus – mittels Fragebogen und der Analyse einer Hautprobe. Am Ende erhält man eine Empfehlung für die optimale Hautpflege. Das Gerät soll sogar kosmetische Probleme vorhersehen und präventive Massnahmen vorschlagen können. Das Know-how hat sich L’Oréal von einem südkoreanischen Start-up geholt. Erscheinen soll das Gerät noch in diesem Jahr zu einem ungenannten Preis – vorerst allerdings nur in Asien.