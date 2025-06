Das sind die Sommerfavoriten der Redaktion

«Hoch die Taille und Rrrrroar» – Annie Wehrli, Grafikerin

In den letzten Jahren habe ich nur Badeanzüge getragen. Der Grund war mein Bauch, den ich nicht so gerne herzeige. Aber das Badkleid ist auch ein Fluch, denn der Bauch bleibt darin käseweiss wie Mozzarella. Das scheint mich beschäftigt zu haben, denn es ploppten plötzlich ständig Ads von Understatement-Bikinis auf. Mit starken Frauen, die sich offensichtlich wohlfühlen, die sich nicht vergleichen und sich feiern, genau so wie sie sind. Das scheint mir eine gute Einstellung. Jedenfalls habe ich mir einen Highwaist-Leoparden-Bikini gekauft. Damit werde ich diesen Sommer die Badi erobern! Rrrroar….

Statt den Bauch vor Blicken und Sonnenlicht zu verstecken, setzt Annie auf Hochform und Leo-Print.



«Dr schöne grüene Aare naa» – Regula Revellardo, Bildchefin

Für mich als Heimweh-Bernerin gibt es kaum etwas Schöneres, als im Sommer in der Aare zu schwimmen. Aus Erfahrung weiss ich, dass für den Sprung vom Schönausteg der Badeanzug die richtige Wahl ist. Denn beim Bikini ist die Gefahr gross, dass er sich beim Köpfler verabschiedet in die Strömung. Wenn ich mich in die sommerliche Karawane zwischen Marzilibad und Eichholz einreihe und mit hundert anderen Menschen der Aare entlangspaziere, dann freue ich mich über die Vielfalt an Bikinifiguren, die es gibt. So unterschiedlich wir unterwegs sind, ob im Bikini oder Badeanzug: Uns verbindet die Vorfreude auf die kühle Strömung und das Konzert der Kiesel am Aaregrund.

Regula liebt endlose Baditage am Fluss – mit sommerlichem Platzregen als Finale.



«Schon wieder den Winter verplempert» – Silvia Binggeli, Chefredaktorin

Ein Bikini mit Ü50 geht nicht? Ich müsste mich also stiltechnisch vom flotten Zweiteiler im Nass verabschieden? Nein! Kleiderregeln nach Alter habe ich noch nie verstanden. Stil ist eine Frage des Typs, nicht der Jahre. Ich begegne ebenso regelmässig modisch uninspirierten 20-Jährigen im Schlabberlook wie stylishen 70-Jährigen im coolen Etuikleid. Dennoch: Ganz so locker wie früher ziehe ich heute meinen Bikini nicht mehr an. Der Grund ist leider alle Jahre wieder derselbe: Ich nehme mir den Winter über vor, mich im Frühling in Form zu bringen, auch der Gesundheit wegen, nur um im Sommer festzustellen, dass ichs wieder nicht geschafft habe. An schnelle Saftkuren gegen hartnäckige Pölsterchen glaube ich nicht. Also halte ich mich an den Rat, den mir eine Freundin schon vor Jahren gab: «Ab 30 solltest du beim Bikini nicht mehr sparen.» Jawohl! Mit dem richtigen Bikini mache ich nämlich auch mit Ü50 inklusive Pölsterchen eine gute Figur. Basta!

Silvia tanzt im Sommer gerne barfuss und findet es schade, wenn sich Leute über spätabendliches fröhliches Lachen im Nachbarsgarten ärgern.