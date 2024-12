Huawei läutet mit dem Mate XT Ultimate die nächste Ära in der Smartphone-Welt ein. Zusammengeklappt sieht das Gerät wie ein normales Handy mit 6,4-Zoll-Bildschirmdiagonale aus. Das ist in etwa die Grösse des iPhone 16 Pro. Aufgeklappt wird das Smartphone aber zu einem richtigen 10-Zoll-Tablet. An der dünnsten Stelle ist es gerade mal 3,5 Millimeter dick. Auch die restlichen Spezifikationen sind eine Kampfansage an die Konkurrenz und können sich locker mit aktuellen Flaggschiff-Handys von Samsung oder Apple messen. Kleiner Wermutstropfen: Auf dem Gerät läuft Huaweis HarmonyOS und kein Android mit Google-Services. Damit sind Android-Apps nur bedingt lauffähig. Vorerst gibts das neue Stück Technik nur in China für umgerechnet 2500 Franken. Anfang 2025 soll das Smartphone aber weltweit erscheinen.