Das sind Europas günstigste Strände 

Glacé 15 Prozent teurer als 2024

Bodrum in der Türkei ist der günstigste Ort für Glacéfans, eine Kugel kostet 1.20 Franken. Am Side Halk Beach in Side zahlen Urlauber 1.40 Franken, genauso wie in Warnemünde an der Ostsee. Eine Kugel für zwei Franken oder weniger gibt es nur noch in der Türkei und in Deutschland. 2025 ist der Eisgenuss 15 Prozent teurer als 2024. In Italien kostet das Gelato je nach Region zwischen 2.30 Franken am Scoglio di Monterosso und 3.30 Franken an der exklusiven Amalfiküste und in Apulien. Europaweit am teuersten ist die Kugel am Oosterstrand auf der Insel Schiermonnikoog in den Niederlanden, wo Urlauber etwa 4.70 Franken dafür zahlen müssen.