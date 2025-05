Am Ostermontag starb in Rom der Papst und in Dübendorf der Literaturpapst Peter von Matt. Er war der letzte klassische Intellektuelle vom Format eines Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt. Dem Literaturprofessor gelang es, seine Liebe zum Lesen weit in die Bevölkerung zu tragen, er war eine Art öffentliches Gewissen der Schweiz: 2009 hielt er eine 1. August-Rede, in der er sowohl die Linke kritisierte, die in Tell nur einen hohlen Mythos sieht, als auch die Rechte, die Tell zu einem Denkmal erstarren lässt.