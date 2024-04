Meine Lesebiografie fing mit Friedrich Nietzsche an, den ich in New York im Museum of Natural History zwischen Saurierskeletten mit dreizehn Jahren las. Dann kam der Tipp eines Freundes im Theaterkurs am Gymi: Arthur Rimbaud! Auf dem Skilift lernte ich die Zeilen aus dessen Jahrhundertwerk «Eine Zeit in der Hölle» auswendig. Danach konstruierte ich jeden Aufsatz auf Französisch auf der Folie dieser Sätze – und hatte statt die Note 3 plötzlich eine 5 bis 6.