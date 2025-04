Das sind Stefan Zweifels Buchtipps für den Frühling

Vom Leben auf der Strasse

Auf Rousseaus Spuren werden später die Surrealisten in den Nächten in Pariser Parks vordringen und feststellen, weshalb man in ihnen gar nicht anders kann, als einander zu küssen! Bei einsamen Wanderungen in der Natur, aber auch bei Streifzügen durch nächtliche Städte, treten Psyche und Geografie in einen stillen Dialog. Die Pariser Situationisten nannten das Psychogeografie. Die Avantgardisten wollten die Leute nicht in die Museen locken, sondern ihr Leben auf der Strasse durch ungewohnte Situationen ändern: Sie fälschten Abfahrtszeiten von Zügen, damit man in einer falschen Stadt aussteigt und dort vielleicht jenseits der alten Familie spontan ein neues Leben beginnt – träumt davon manchmal nicht jeder und jede von uns?

Die situationistischen Architekten wollten ganze Stadtgebiete erstellen, in denen man nur spielen kann. Oder Häuser entwerfen, die in der Nacht auf Schienen leise ans Meer gleiten, wo man am Morgen unvermittelt erwacht – in einer neuen Landschaft, mit einer neuen Seele.

Gerade das Tessin und der Monte Verità bilden eine einmalige Seelenlandschaft. Was ist das Rätsel der Anziehungskraft dieses «Berges der Wahrheit»? Zum 150. Geburtstag von C. G. Jung erforschen der Stararchitekt Peter Zumthor und viele andere Gäste beim Festival Eventi letterari Monte Verità: Vom 10. bis 13. April können Besucher unter den blühenden Magnolien mit Tanz, Musik, Literatur und Psychologie eintauchen ins archetypische Reich der Fantasie und in Sprachlandschaften aus der ganzen Welt.