Das sind Stefan Zweifel's Buchtipps für den Herbst

Immer wieder preisen Kritiker wie Denis Scheck, genüsslich mit der Zunge schnalzend, Bücher als «Delikatesse» oder «literarischen Leckerbissen» an. Und jeder von uns weiss, wie es ist, wenn ein Krimi so spannend ist, dass man ihn einfach «verschlingen» muss, auch wenn uns dann der brutale Schluss noch lang «im Magen liegt», während man zarte Liebesgedichte eher in kleinen Dosen geniesst wie Tapas, die man auf der Zunge zergehen lässt.

Dass Bücher gern mit Essen verglichen werden, liegt natürlich daran, dass sich die Sprache und die Nahrung im Mund treffen. In ihm überlagern sich Worte und Essen seit unserer Kindheit – «Mö mö mö», so zeichnete vor über hundert Jahren die Pionierin der Kinderpsychologie, Sabina Spielrein, das scheinbar sinnlose Gebrabbel der Säuglinge auf und verglich den Spracherwerb mit dem Saugen an der Brust der Mutter.

Diese Idee übernahm dann C. G. Jung, dessen 150. Geburtstag gerade auf allen Kanälen gefeiert wird. Als er einmal in den Schweizer Bergen spazieren ging, traf er eine Frau, die den grossen Psychologen erkannte. Er fragte sie, ob sie seine Bücher kenne. «Das sind keine Bücher, das sind Brote.» Er war geschmeichelt: Sie sah in ihm einen Bäcker von spirituellem Brot. Nun, den Teig hatten oft andere geknetet – wie die von ihm verstossene Geliebte Sabina Spielrein, die seinen letzten Kuss wohl eher als Biss empfand und sich wieder dem Brabbeln der Kinder zuwandte.

Mit ihren zahnlosen Schreien tief aus dem Rachenraum wecken die Babys die Eltern mit einem endlosen: «Ähhiääh, ähhää». Bald bringen die Konsonanten mehr Sinn hinein: «Wawawäh mömöhää amamäh – Wo ist Mama?» Und bald beginnt das Kind richtig zu sprechen und richtig zu essen – «Mama» wird zur Wortinsel wie «Milch».

Und so entwickelt sich unsere Sprache und Grammatik wie die Kochkunst vom Brei zum Gourmetmenü: Gewürze lagern sich um das Kalbsplätzli wie Adjektive um ein Substantiv. Und wenn es gebraten wird und schön brutzelt, kommen die Verben ins Spiel. Der erste Satz ist da! «Knuspriges Plätzli in Rahmsauce.» Und neben diesem kulinarischen Satz liegt als kleine Beilage auch schon ein Nebensatz: die in Butter gewendeten Nudeln.

Ja, jedes Essen ist eine Sprache. Jedes Menü eine Erzählung. Die ganz grossen Köche können aromatische Motive im Rahmen eines Menüs entwickeln wie grosse Autoren. Die einzelnen Gerichte werden in eine Erzählung eingebettet, die sich über sieben, acht oder auch zwölf Gänge erstreckt. In diesem Sinn hatte ich einst bei Frédy Girardet in Crissier das beste «Buch gegessen». All die Aromen des Menüs fügten sich zu einem grossen Spannungsbogen. Es war die perfekte Novelle. Ein Stück Literatur, Biss für Biss, Satz für Satz.