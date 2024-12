Wenn ich dann in diesem Buch lese, höre ich auch die Stimme meines Vaters. Und ich denke, vielleicht wird an Weihnachten in zwanzig Jahren, also so um 2044, mein Sohn seinem Kind «Harry Potter» vorlesen und wie ich eine Stimme für den Hauself Dobby erfinden, die ihn zum Lachen brachte – aber nicht am Weinen hindern konnte, als Dobby starb. Ich las «Harry Potter» zuerst rasch gerafft auf Zürichdeutsch vor, aus der englischen Ausgabe frei und sicher sehr falsch übersetzend, und erst Jahre später vollständig auf Schriftdeutsch. Bis heute sitzt mir der Schreck in den Knochen, dass ich damals den Abschnitt über Dobbys Tod nicht übersprungen habe. Aber vielleicht vereint uns 2044 gerade diese Erinnerung an das Lachen – und Weinen. Ans Leben eben.