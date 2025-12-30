Den Weihnachtsschmuck endlich richtig verstauen

Lichterketten knotenfrei verstauen

Beginnen wir gleich mit dem grössten Mysterium in Sachen Baumdeko. Denn trotz lästigem Aufwickeln scheint die Lichterkette während der Lagerung ein Eigenleben zu entwickeln – und sich zu verknoten. Zwölf Monate später kann das ganz schön die Nerven strapazieren. Etwas, das wir in der Vorweihnachtszeit ganz und gar nicht gebrauchen können. Damit der Baum im nächsten Jahr garantiert stressfrei erleuchtet wird, haben wir hier den ultimativen Hack für euch: Der involviert einen Kartonstreifen. Wickelt man die Kette dort nach und nach herum, verheddern sich weder die Glühbirnen noch das Band ineinander.