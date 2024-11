Sarah van Berkel, 40

Dieser Sieg ging unter die Haut: An ihrem letzten Wettkampf an der Heim-EM in Bern 2011 holt die Eisläuferin die langersehnte Goldmedaille. Mit ihrem eleganten Stil verzauberte sie die Fans lange. Heute ist sie Mama von zwei Kindern, Sportjournalistin, Athletenmanagerin, sie wirkt bei Eislaufprojekten mit.