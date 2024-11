Es ist nämlich so: Ich war lange Superwoman. Sehr lange. Zu lange. Wie ich zu diesem Umhang kam, weiss ich gar nicht genau. Warum ich so krampfhaft an ihm festhielt, hingegen schon. Weil er mich schützte. Jeden Morgen, wenn ich meinen Superwoman-Umhang überwarf, schützte er mich vor dem vernichtenden Urteil der Menschen. Solchen, die ich kannte, und solchen, die mir eigentlich egal hätten sein müssen. Die Urteile, mit denen ich mich konfrontiert sah, waren immer noch hart. Aber nicht ganz so hart, wie wenn ich ohne Umhang gekämpft hätte: «Das ist die, die glaubt, sie kann alles haben. Karriere und Kinder und Mann und Haus. Das ist schlimm. Aber sie macht all das perfekt. Arbeitet bis tief in die Nacht, damit sie am Abend Zeit für die Kinder hat. Verpasst keine Schulaufführung und kein Elterngespräch. Kocht und räumt auf und braucht niemals Zeit für sich selbst. Das machts ein bisschen besser, auch wenns immer noch schlimm ist.»