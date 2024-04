Sorgenfrei statt Robinson-Club

Bis Mitte April ruft hier die Piste, für Hotelgäste ist der Gondelaufstieg sogar schon zum Sonnenaufgang möglich. Urška Hajnšek kümmert sich um die naturverbundenen Aktivitäten, Limitless genannt. Hier wird Natur nicht bloss angeschaut, sondern erlebt. Dazu stehen E-Bikes, Hotpots und ein Hochbeet bereit. Ausgestattet mit den Limitless-Rucksäcken des Hotels, die je nach Erlebnis Schneeschuhe, Blumenpresse, Pilzmesser, Sternenkarte, Feuerstein, eine Essbare-Kräuter-Karte oder wärmenden Tee beinhalten, geht es auf Entdeckungsrunde. Auf Wunsch begleiten der lokale Jäger Stefan Ziltener die frühmorgendliche Wildausschau, oder die beiden Dorfpensionierten Rosmarie und Martin, die gerne Geschichten zu den Bergen erzählen, die Bibliothekarin Nicole, die die Historik der Umgebung aufarbeitet, oder Urška Hajnšek persönlich. «Wir sind kein Robinson-Club», möchte Philip Arnold geklärt haben, der Bettina Arpagaus, damals Leiterin Events, bei seinem Eintritt als Chef de Recéption vor neun Jahren kennenlernte, «und das bedeutet den Luxus, auch mal in den Tag hineinzuleben. Mit einem hohen Anteil von einem Drittel an Stammgästen, die wir nach ihrem fünften Aufenthalt hier so benennen, finden sich hier oft dieselben Herzensmenschen, die sich zu Hause fühlen dürfen. Wir haben keine goldenen Wasserhähne, sondern differenzieren uns mit unserer Limitless-Philosophie: Situativ Kindheitserinnerungen zur Dopaminproduktion wecken.» Mit dem Ziel, sich zu fühlen wie ein Kind, das ein vierblättriges Kleeblatt findet; sorgenfrei. Auf diesem Weg entspricht das «Guarda Val» dem Bedürfnis nach Naturnähe. Für den ultimativen Rückzug steht von Mai bis Oktober ein Maiensäss auf 1751 Metern über Meer bereit. Nur in dieser Zeit gibt es dort Wasser direkt von der Quelle, zum Heizen wird mit Holz eingefeuert. Das Limitless-Konzept bedingt auch in den Details neue Ideen. So findet sich nach dem Turn-down-Service kein Lindt-Schöggeli auf dem Kopfkissen, sondern ein Blumen-Kaleidoskop oder ein Gedicht.ƒ