Die 3 verrücktesten Ausflugstipps für die Festtage

Was in Südamerika und den USA schon weitverbreitet ist, gilt hier noch als Geheimtipp – und ist definitiv nichts für schwache Nerven. Denn auf der Zip-Riding-Anlage auf Grindelwald First ist die Freiheit grenzenlos und das Tempo hoch. Bis zu vier Personen zusammen rasen mit Spitzentempi bis zu 84 Stundenkilometern das 800 Meter lange Stahlseil von First nach Schreckfeld hinunter. An manchen Stellen schwebt man rund 50 Meter über den Alpweiden. Total abgehoben.