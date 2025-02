Ganz egal durch welches Jahrzehnt, welche wilden Trends oder welche Phase wir auch gegangen sind: Die Jeans waren von Anfang an dabei. Sie sind nie aus unserem Leben verschwunden und wir danken ihnen ihren Dienst mit der gleichen Loyalität. Die ewige Lovestory könnte also eigentlich kaum schöner sein – doch sind wir mal ehrlich: In jeder Beziehung gibt es Komplikationen. Auch in der mit unseren treuen Beinkleidern. Jeans sind manchmal eng, manchmal unbequem, reiben an den Schenkeln auf, entblössen uns in der Öffentlichkeit. Eigentlich jede Menge Red Flags. Höchste Zeit, abzuhauen? Natürlich nicht! Wir packen die Probleme lieber an und verraten, wie wir sie ein für allemal aus dem Weg räumen.