Der Grundstein

Schon im zarten Alter von neun Monaten startete die Erfolgskarriere der berühmten Zwillinge. Damals brachte ihre Mutter die beiden zum Casting für die US-Sitcom «Full House». Das Duo kam sofort an und verkörperte von 1987 bis 1995 abwechselnd den Charakter Michelle Elizabeth Tanner. Anstatt ihr Vater, der auch mitspielte, wurden die Twins für die nächsten acht Jahre die eigentlichen Stars der Serie. Auf den Riesenerfolg folgten zahlreiche Teenie-Filme wie «Zwillinge verliebt in Paris» oder «Ein verrückter Tag in New York» mit den Blondinen in den Hauptrollen. Mit neun Jahren haben die beiden bereits so viel erlebt, dass sogar eine Biografie veröffentlicht wurde – bis sich die dann 18-Jährigen endgültig dazu entschieden, ihre Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen.