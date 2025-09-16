Die New York Fashion Week hat in dieser Saison gezeigt, warum sie als Schaufenster amerikanischer Mode gilt. Schon die Eröffnung durch Michael Kors setzte den Ton: Er präsentierte eine Kollektion, die erdige Eleganz mit urbaner Leichtigkeit verband. Luftige Silhouetten, Utility-Elemente und eine Farbpalette aus Schwarz, Weiss und Naturtönen mit einzelnen Akzenten in Gelb und Pink spiegelten eine Balance aus Alltag und Glamour wider. Ralph Lauren blieb seiner Vision von klassischer Americana treu und inszenierte eine intime Show, in der maskuline Schnitte und feminine Drapierungen aufeinandertrafen. Klare Farben wie Weiss, Rot und Schwarz unterstrichen den zeitlosen Glamour, während Lederdetails und Vintage-Anklänge für Spannung sorgten. COS nutzte die Gelegenheit, sein Image weiter vom reinen High-Street-Label in Richtung Premium zu schärfen. In einem industriellen Warehouse in Brooklyn zeigte die Marke skulpturale Schnitte, Oversize-Mäntel und ein Spiel mit Texturen, das durch matte und glänzende Oberflächen lebendig wurde. Die Kollektion betonte Modernität, Reduktion und die Möglichkeit, Teile direkt nach der Show zu kaufen. Jason Wu sorgte mit seiner Kollaboration mit der Robert Rauschenberg Foundation für eine der künstlerischsten Shows der Woche. Transparente Stoffe, Collagen und Bildübertragungen verwandelten die Kollektion in tragbare Kunst, Präsentation und Setting in der Brooklyn Navy Yard machten die Show zu einem immersiven Erlebnis. Anna Sui wiederum setzte auf Farbenfreude und Nostalgie. Mit ihrem Thema Desert Blooms entwarf sie ein Boho-inspiriertes Bild voller Prints, Layering und leuchtender Töne, das Romantik und Spielfreude betonte. Insgesamt spiegelte die Woche drei wesentliche Strömungen wider: die Stärke von Quiet Luxury und Minimalismus, die enge Verbindung von Mode und Kunst sowie den wachsenden Trend, Mode sofort nach der Show verfügbar zu machen. Amerikanische Mode wirkt dabei weniger plakativ, sondern subtiler, achtsamer und anspruchsvoll in der Umsetzung.