  4. Die heissesten Looks der London Fashionweek 2026
LFSW

Die heissesten Looks der London Fashionweek 2026

Die London Fashion Week SS26 war eine regelrechte Sternstunde für Newcomer und etablierte Designer:innen gleichermassen – mit einer Front Row, die sich sehen lassen konnte.

Tammam wählte Camden als Catwalk während der London Fashion Week. (Photo by Joe Maher/Getty Images)

Tammam wählte Camden als Catwalk während der London Fashion Week. (Photo by Joe Maher/Getty Images)

Getty Images
Princess Julia attends the Aaron Esh show during LFW September 2025 at Lock Warehouse on September 20, 2025 in London, England. (Photo by Aimee Rose McGhee/Dave Benett/Getty Images)

Princess Julia, First Lady der Londoner Musikszene, an der Aaron Esh Show. (Photo by Aimee Rose McGhee/Dave Benett/Getty Images)

Aimee Rose McGhee/Dave Benett/Ge

Die London Fashion Week hatte in dieser Saison eine ganze Reihe von Momenten, die sofort ihren Weg in die sozialen Medien fanden. Aaron Esh verwandelte einen ehemaligen Club in Hoxton in eine Art Underground-Runway, auf dem seine klaren, knappen Silhouetten in Leder und dunklen Farben fast wie ein nächtliches Ritual wirkten – untermalt von pulsierender Musik und einem rauen, luxuriösen Setting.

Im The Chancery Rosewood präsentierte Roksanda ihre opulente Kollektion Spring/Summer 2026. (Photo by Mirella Malaguti/WWD via Getty Images)

Im The Chancery Rosewood präsentierte Roksanda ihre opulente Kollektion Spring/Summer 2026. (Photo by Mirella Malaguti/WWD via Getty Images)

WWD via Getty Images

Roksanda feierte ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer Kollektion, die von der Bildhauerin Barbara Hepworth inspiriert war: skulpturale Formen, kunstvolle Drapierungen und ein Finale aus Tüll und Fransen, das an eine Mischung aus Quallen und Couture erinnerte.

 

Naomi Campbell lief für Richard Quinn über den Laufsteg. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images)

Naomi Campbell lief für Richard Quinn über den Laufsteg. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images)

Getty Images

Richard Quinn setzte wie gewohnt auf maximale Opulenz. Vor einer Front Row voller Stars wie Olivia Palermo und Lucy Bronze schickte er Modelle in glitzernden, voluminösen Stoffen über den Laufsteg – eine Show, die eher an ein glamouröses Theaterstück erinnerte als an klassische Modepräsentation. 

Fashion Designer Louis Mayhew and Lara McGrath laufen gemeinsam über den Runway von Fashion East. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Fashion Designer Louis Mayhew and Lara McGrath laufen gemeinsam über den Runway von Fashion East. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Gamma-Rapho via Getty Images

Fashion East, das Nachwuchsprogramm, zeigte drei Talente, die für Gesprächsstoff sorgten. Louis Mayhew experimentierte mit gefundenen Materialien und verwandelte Alltagsobjekte wie Plastiktüten oder Kopfhörer in Details seiner Looks, während Jacek Gleba eine zarte, fast lingerieartige Ästhetik mit fliessenden Stoffen und subtilen Hakenverschlüssen präsentierte.

Auch die prominenten Auftritte machten Schlagzeilen. Naomi Campbell erschien bei Richard Quinn in einem bodenlangen Samt-Look, der die Eleganz der Neunziger mit Denim-Details und silbernen Knöpfen aufgriff. Romeo Beckham lief erstmals für H&M über den Laufsteg – in Lederjacke und passender Hose – und sorgte allein durch seinen berühmten Nachnamen für Buzz. Lottie Moss wiederum liess sich bei Yuhan Wang in einem durchsichtigen Spitzenmini mit Halterneck ablichten, kombiniert mit weissen Heels und passender Tasche, und dominierte damit sofort die Boulevardspalten.

LNaomi Campbell an der EE72 London launch Party von Edward and Akua Enninful. (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

Naomi Campbell an der EE72 London launch Party von Edward and Akua Enninful. (Photo by Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

GC Images

Insgesamt war die London Fashion Week nicht nur ein Festival der Mode, sondern auch eine Bühne für starke Bilder, die von Instagram bis TikTok viral gingen und die Mischung aus Glamour, Experiment und Popkultur unterstrichen.
 

Von Valeska Jansen vor 2 Minuten
#Fashion
#Mode
#Design
#London
#laufsteg
#Runway
