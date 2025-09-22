Die heissesten Looks der London Fashionweek 2026

Die London Fashion Week hatte in dieser Saison eine ganze Reihe von Momenten, die sofort ihren Weg in die sozialen Medien fanden. Aaron Esh verwandelte einen ehemaligen Club in Hoxton in eine Art Underground-Runway, auf dem seine klaren, knappen Silhouetten in Leder und dunklen Farben fast wie ein nächtliches Ritual wirkten – untermalt von pulsierender Musik und einem rauen, luxuriösen Setting.
Roksanda feierte ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer Kollektion, die von der Bildhauerin Barbara Hepworth inspiriert war: skulpturale Formen, kunstvolle Drapierungen und ein Finale aus Tüll und Fransen, das an eine Mischung aus Quallen und Couture erinnerte.
Richard Quinn setzte wie gewohnt auf maximale Opulenz. Vor einer Front Row voller Stars wie Olivia Palermo und Lucy Bronze schickte er Modelle in glitzernden, voluminösen Stoffen über den Laufsteg – eine Show, die eher an ein glamouröses Theaterstück erinnerte als an klassische Modepräsentation.
Fashion East, das Nachwuchsprogramm, zeigte drei Talente, die für Gesprächsstoff sorgten. Louis Mayhew experimentierte mit gefundenen Materialien und verwandelte Alltagsobjekte wie Plastiktüten oder Kopfhörer in Details seiner Looks, während Jacek Gleba eine zarte, fast lingerieartige Ästhetik mit fliessenden Stoffen und subtilen Hakenverschlüssen präsentierte.
Auch die prominenten Auftritte machten Schlagzeilen. Naomi Campbell erschien bei Richard Quinn in einem bodenlangen Samt-Look, der die Eleganz der Neunziger mit Denim-Details und silbernen Knöpfen aufgriff. Romeo Beckham lief erstmals für H&M über den Laufsteg – in Lederjacke und passender Hose – und sorgte allein durch seinen berühmten Nachnamen für Buzz. Lottie Moss wiederum liess sich bei Yuhan Wang in einem durchsichtigen Spitzenmini mit Halterneck ablichten, kombiniert mit weissen Heels und passender Tasche, und dominierte damit sofort die Boulevardspalten.
Insgesamt war die London Fashion Week nicht nur ein Festival der Mode, sondern auch eine Bühne für starke Bilder, die von Instagram bis TikTok viral gingen und die Mischung aus Glamour, Experiment und Popkultur unterstrichen.