Die heissesten Looks der London Fashionweek 2026

Auch die prominenten Auftritte machten Schlagzeilen. Naomi Campbell erschien bei Richard Quinn in einem bodenlangen Samt-Look, der die Eleganz der Neunziger mit Denim-Details und silbernen Knöpfen aufgriff. Romeo Beckham lief erstmals für H&M über den Laufsteg – in Lederjacke und passender Hose – und sorgte allein durch seinen berühmten Nachnamen für Buzz. Lottie Moss wiederum liess sich bei Yuhan Wang in einem durchsichtigen Spitzenmini mit Halterneck ablichten, kombiniert mit weissen Heels und passender Tasche, und dominierte damit sofort die Boulevardspalten.