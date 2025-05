Für unserer neuste STYLE-Ausgabe musste beim Shooting in Mürren improvisiert werden. Wir wurden überraschend eingeschneit. Ein Glück, dass das Hotel Mürren Palace so fotogene Räumlichkeiten hat. Für unser Beauty- und Accessoire-Shooting ging es ins Studio. Die Accessoires in Vanillegelb, Bonbonrosa und Korallenrot machen richtig Lust auf den Sommer. Egal, ob vor Berg-Kulisse oder im Foto-Studio – im Video gibt es Einblicke hinter die Kulisse.

Tania Villiger