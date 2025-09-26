Auf dem Cover: die beiden «Tatort»-Stars Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler, die sich beim Fashion-Shooting zwischen Glamour, Gelächter und echter Freundschaft zeigen. Schönheit in all ihren Facetten – sinnlich, inspirierend und überraschend anders. Dazu in dieser Ausgabe: ein faszinierendes Porträt über Elsa Schiaparelli, die legendäre Modeschöpferin, die mit Mut und Fantasie die Fashionwelt revolutionierte. Wir nehmen euch mit auf eine rasante Reise in die Welt der schnellen Autos, zeigen die stylischsten Schuhe der Saison, von edgy bis elegant und fragen, wie sich Beziehungen im digitalen Zeitalter verändern: Liebe über KI-Portale zwischen Algorithmus, Matching und Sehnsucht. Im exklusiven Covershooting zeigen sich die Tatort-Kommissarinnen Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler von ihrer sinnlichen und weiblichen Seite.
Sie drehen seit fast sechs Jahren «Tatort»-Fälle zusammen. Wie beschreiben Sie Ihre Beziehung?
Anna: Wir sind Freundinnen. Während der Dreharbeiten sehen wir uns ständig. Danach, wenn wir viel reisen, gibt es auch Monate, in denen wir uns kaum treffen. Dafür telefonieren wir öfter.
Carol: Und wir schicken uns viele, viele GIFs. Unsere ganze Kommunikation besteht eigentlich aus GIFs.
Wie war das allererste Aufeinandertreffen?
Carol: Ich erinnere mich ganz genau! Beim Casting war ich schon für die Rolle von Tessa Ott gesetzt, und dann suchten wir noch Isabelle Grandjean. Als Anna
hereinkam, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie brachte so viel Herzlichkeit und Energie mit und war obendrein eine verdammt gute Schauspielerin! In der Szene hat sie mich fast zu Tränen gerührt. Da wusste ich sofort: Mit ihr will ich spielen.
