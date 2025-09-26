Auf dem Cover: die beiden «Tatort»-Stars Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler, die sich beim Fashion-Shooting zwischen Glamour, Gelächter und echter Freundschaft zeigen. Schönheit in all ihren Facetten – sinnlich, inspirierend und überraschend anders. Dazu in dieser Ausgabe: ein faszinierendes Porträt über Elsa Schiaparelli, die legendäre Modeschöpferin, die mit Mut und Fantasie die Fashionwelt revolutionierte. Wir nehmen euch mit auf eine rasante Reise in die Welt der schnellen Autos, zeigen die stylischsten Schuhe der Saison, von edgy bis elegant und fragen, wie sich Beziehungen im digitalen Zeitalter verändern: Liebe über KI-Portale zwischen Algorithmus, Matching und Sehnsucht. Im exklusiven Covershooting zeigen sich die Tatort-Kommissarinnen Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler von ihrer sinnlichen und weiblichen Seite.