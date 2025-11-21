Ebenfalls in dieser Ausgabe: ein faszinierendes Porträt über Ralph Lauren. Seit über 50 Jahren kreiert der US-amerikanische Modeschöpfer nicht nur Mode, sondern auch Wohlfühlwelten, in denen jede*r leben will. Ausserdem nehmen wir mit euch Fahrt auf und verraten, wie sich die Marke Jaguar neu erfunden hat. On top haben wir viele Geschenktipps, verraten euch Rezepte für einen süffigen Amaretto-Hibiskus-Punch sowie gluschtige Zitrus-Spitzbuben. Vergesst dabei bitte die Kalorien, denn Genuss ist gesund und etwas, das wir völlig verlernt haben. Also zurücklehnen und die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen geniessen. Als Kirsche auf der Torte verlosen wir exklusiv eine von 20 exklusiven Parfum-Editionen «Style x Namos», die es nur für STYLE-Leser*innen gibt.