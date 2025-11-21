Auf dem Cover: Die beiden Solist*innen des Ballett Zürich Ayaha Tsunaki und Brandon Lawrence, die beim Shooting im Zürcher Opernhaus Mode zum Tanz erheben und die Couture-Sprache neu erfinden. Im Making-of-Video.gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen unseres Cover-Shootings
Ebenfalls in dieser Ausgabe: ein faszinierendes Porträt über Ralph Lauren. Seit über 50 Jahren kreiert der US-amerikanische Modeschöpfer nicht nur Mode, sondern auch Wohlfühlwelten, in denen jede*r leben will. Ausserdem nehmen wir mit euch Fahrt auf und verraten, wie sich die Marke Jaguar neu erfunden hat. On top haben wir viele Geschenktipps, verraten euch Rezepte für einen süffigen Amaretto-Hibiskus-Punch sowie gluschtige Zitrus-Spitzbuben. Vergesst dabei bitte die Kalorien, denn Genuss ist gesund und etwas, das wir völlig verlernt haben. Also zurücklehnen und die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen geniessen. Als Kirsche auf der Torte verlosen wir exklusiv eine von 20 exklusiven Parfum-Editionen «Style x Namos», die es nur für STYLE-Leser*innen gibt.
Im exklusiven Interview erzählen die beiden Solist*innen, wie sie mit Verletzungen umgehen und welche Bedeutung Applaus für sie hat.
Viele Tanzende nennen den Körper ihr Instrument. Was passiert, wenn dieses Instrument verletzt ist?
Ayaha Tsunaki: Vor drei Jahren wurde ich am Knie operiert und musste fast acht Monate pausieren. Diese Zeit habe ich dennoch geschätzt, weil ich einen anderen Lebensrhythmus gefunden und gemerkt habe, dass ich auch andere Instrumente im mir trage.
Wann haben Sie zuletzt nur für sich getanzt und was hat es ausgelöst?
Brandon Lawrence: Ausserhalb des Theaters tanze ich nur selten für mich allein, weil der Spielplan sehr voll ist. Freiheit empfinde ich auf der Bühne, zuletzt in «Carmen».
Wie halten Sie die Balance zwischen Disziplin und Kreativität – im Training und im Leben?
Ayaha Tsunaki: Ich gleiche mich ausserhalb des Balletts aus: Ich reise gern, tauche, schaue Filme und bin viel in der Natur. Vor allem die Natur bringt mich ins Gleichgewicht.
Wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Instrument Körper nicht so funktioniert, wie Sie möchten?
Brandon Lawrence: Ballett ist Hochleistungssport, daher managen wir ständig kleinere Blessuren. Je nach Belastung reduziere ich temporär, mache Reha und nehme mir die nötige Zeit. Nach Operationen war ich auch schon mal neun Monate ausser Gefecht.
Das ganze Interview gibt es in der neuen STYLE zu lesen. Ab jetzt am Kiosk!