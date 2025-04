Die Renaissance des Siebdrucks

Martin Schlegel im Swisscom-Projekt «079»

Dass der Siebdruck nicht nur für Mode, sondern auch für kreative Projekte eingesetzt werden kann, zeigte die Swisscom 2023 mit ihrem Kunstprojekt «079». Der Thinktank «079 People» vereint lokale Wurzeln und globale Popkultur, um zeitgemässe Mode zu schaffen, die Schweizer Tradition mit avantgardistischen, urbanen und funktionalen Elementen verbindet – ein Konzept, das Menschen durch limitierte, ausdrucksstarke Kollektionen vernetzt. Martin Schlegel war massgeblich an der Umsetzung beteiligt und druckte die Botschaften mit seiner Handsiebdruck-Technik auf Textilien.

Das Projekt verband nostalgische Technologie mit traditionellem Handwerk und schuf eine Verbindung zwischen digitaler und analoger Kommunikation. Für Schlegel war es eine weitere Möglichkeit, zu zeigen, dass Handsiebdruck auch in modernen Kontexten eine bedeutende Rolle spielen kann – benannt nach dem berühmten Song von Lo & Leduc. Dabei wurden die SMS-Inhalte eines alten Nokia-Handys aus dem Jahr 2000 in Form einer einzigartigen Druckkunst festgehalten. Martin Schlegel war massgeblich an der Umsetzung beteiligt und druckte die Botschaften mit seiner Handsiebdruck-Technik auf Textilien. Das Projekt verband nostalgische Technologie mit traditionellem Handwerk und schuf eine Verbindung zwischen digitaler und analoger Kommunikation. Für Schlegel war es eine weitere Möglichkeit, zu zeigen, dass Handsiebdruck auch in modernen Kontexten eine bedeutende Rolle spielen kann.