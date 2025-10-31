Wo ein Wille ist, da ist bekanntlich auch ein Weg. Und so hat es die Wolldecke tatsächlich geschafft sich auch abseits der 80 zum Trendteil zu mausern. Neben all der Cleanness verleiht das kuschelige Textil unserer Wohnung ein gemütliches Update. Am besten in farbenfrohen Nuancen. Ganz nach der Inspo Villa Kunterbunt trauen wir uns wieder, uns so richtig auf der Couch niederzulassen. Schliesslich ist die, neben ihrer Funktion, auf Instagram möglichst viele Likes zu kassieren, in erster Linie ja auch immer noch eine Sitzgelegenheit. Also los, Herbst geniessen und einkuscheln.