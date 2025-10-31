Teilen

  4. Interior-Trend Wolldecken: Die schönsten Modelle für kalte Tage
Oma ist stolz

Die schönsten Wolldecken für kalte Herbsttage

Kuschelige Decken mausern sich derzeit von Omas Lieblingsstück zum gemütlichen Trendpiece für die Wohnung. Wir zeigen sie schönsten Modelle.

Uns hat die Woll(e)lust gepackt.

instagram/schoenstaub

Es gibt dieses eine Wohnaccessoire, das schraubte ganz still und heimlich an seinem Image. Im Sommer, als wir in der Badi liegend nicht mal an die kalte Jahreszeit dachten, da passierte es. Mit starker Willenskraft tüftelte es an einem Plan, aus Omas Wohnzimmer auszubrechen. Es hat sich sattgesehen am staubigen Stoffsofa. Fortan möchte es sich an hippe Wassily Chairs und und noch trendigere Ligne Roset Sessel schmiegen.

Wo ein Wille ist, da ist bekanntlich auch ein Weg. Und so hat es die Wolldecke tatsächlich geschafft sich auch abseits der 80 zum Trendteil zu mausern. Neben all der Cleanness verleiht das kuschelige Textil unserer Wohnung ein gemütliches Update. Am besten in farbenfrohen Nuancen. Ganz nach der Inspo Villa Kunterbunt trauen wir uns wieder, uns so richtig auf der Couch niederzulassen. Schliesslich ist die, neben ihrer Funktion, auf Instagram möglichst viele Likes zu kassieren, in erster Linie ja auch immer noch eine Sitzgelegenheit. Also los, Herbst geniessen und einkuscheln. 

Ihr wollt Wolle? Hier gibts die schönsten Modelle:

Von Style vor 10 Minuten
