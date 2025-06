Die spannendsten Openings diesen Sommer

Zimmer mit Zen

In Grindelwald ergänzt die neue «Grindellodge» das Hotel-Portfolio der Pyott-Familie: 20 Zimmer in Rosa-Weiss, inspiriert von japanischer Bergsteigertradition. Im Erdgeschoss: «Umami» – das erste japanische Lokal am Ort mit Ramen, Sushi und Tempura vom Feinsten.

The Glacier, Endweg 55, 3818 Grindelwald